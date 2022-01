La Juventus lavora per il futuro e potrebbe esserci l’addio con Paulo Dybala: il Barcellona ne approfitta e tenta lo scambio

È stato un weekend tutto sommato positivo per la Juventus, che ha vinto con l’Udinese e ha guadagnato punti su Milan e Atalanta per continuare la propria lotta per il quarto posto. Lo scudetto è ormai andato ma è fondamentale continuare a vincere in Serie A per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League, un passaggio importante per non bloccare la rinascita.

LEGGI ANCHE >>> Il piano ‘diabolico’ di Marotta: triplo smacco alla Juventus

Juventus, addio Dybala: scambio con il Barcellona

La stagione dei bianconeri non è sicuramente delle migliori e intanto si valutano anche le mosse da attuare sul calciomercato e c’è da risolvere la situazione Paulo Dybala. Il suo futuro è in bilico e potrebbe provare ad approfittarne il Barcellona, che secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’ vorrebbe provare a raggiungere l’argentino sacrificando Ousmane Dembele.

LEGGI ANCHE >>> Caso Dybala, la Juve deve guardarsi intorno: occhi sul campione d’Europa

Il francese ha il contratto in scadenza, proprio come la ‘Joya’ e vorrebbe diventare uno dei calciatori più pagati dei ‘Blaugrana’. La società però non è d’accordo anche per via dei problemi relativi al tetto salariale, per questo il Barcellona starebbe pensando alla sua cessione e all’ingaggio dell’attaccante della Juventus, visto che anche lui al momento non sembra vicino al rinnovo.

LEGGI ANCHE >>> L’offerta che fa tornare in campo Eriksen: obiettivo Mondiali

Il Barcellona dunque tenta lo scambio ma non sarà facile comunque raggiungere un accordo visto che la Juventus vorrebbe provare a trattenere Paulo Dybala, anche se al momento la situazione sembra essere delicata