Il piano ‘diabolico’ di Marotta: triplo smacco alla Juventus

Dybala e non solo, Marotta potrebbe mettere al tappeto tre volte l’ex Juventus. Il tutto grazie alla cessione di uno dei big dell’Inter di Simone Inzaghi

Il piano ‘diabolico’ di Marotta non prevede solo l’ingaggio di Paulo Dybala, operazione tutt’altro che da fantamercato dopo le non smentite nel pre Atalanta-Inter. Non smentite che valgono come conferme, del resto l’occasione è troppo ghiotta per uno degli ‘specialisti’ dei colpi a zero. E l’argentino, tanto per aggiungere ulteriore carne al fuoco, è notoriamente un vecchio pallino dell’Ad interista.

L’arrivo di Dybala spingerebbe lontano dall’Inter e dall’Italia Lautaro Martinez, anche se la cessione dell’argentino di Bahia Bianca può arrivare a prescindere per esigenze di cassa. Comunque con 70-80 milioni di euro incassati dalla vendita dell’ex Racing, Marotta avrebbe la possibilità di completare altri due acquisti. Di fare altri due grossi sgarbi alla grande ex con cui non si è lasciato benissimo.

Dopo Dybala, l’altro smacco ai bianconeri potrebbe essere Gianluca Scamacca, bomber in ascesa di proprietà del Sassuolo e individuato dalla Juve per rafforzare il reparto avanzato di Allegri. E’ in sostanza il numero 9 che manca alla rosa juventina, ma anche il profilo giusto in quanto a età e prospettive per raccogliere la pesante eredità di Dzeko all’Inter. Che sul tavolo può arrivare a offrire quei 35-40 milioni che chiede il club neroverde, attraverso ovviamente un prestito oneroso con obbligo di riscatto ‘mascherato’ in diritto.

Di soldi ne avanzerebbero per un altro ‘scippo’ alla società presieduta da Andrea Agnelli. Stavolta parliamo del centrocampo, nella fattispecie di Davide Frattesi.

Calciomercato Inter, Frattesi oltre a Dybala e Scamacca: le cifre

L’Inter è già avanti per Frattesi, obiettivo prioritario per potenziare la mediana che perderà sicuramente Vecino e Vidal. Affare da 25-30 milioni di euro, ma come per Scamacca l’Inter vuol provare/proverebbe la via del prestito con opzione inserendo magari una contropartita tecnica.