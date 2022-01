Calciomercato, Eriksen torna in campo: firma ad un passo

L’ex centrocampista dell’Inter è vicino all’accordo con il club di Premier League

Dopo il pareggio in casa dell’Atalanta, l’Inter torna al lavoro in vista degli ottavi di Coppa Italia con l’Empoli. Un’occasione per schierare le seconde linee e far rifiatare i titolarissimi, reduci dai 120 minuti con la Juventus e dalla sfida di Bergamo. Intanto, l’ex giocatore nerazzurro è pronto per una nuova avventura.

Lo spavento di Euro 2020 aveva reso remota l’idea di un suo rientro in campo. Eriksen invece, è ad un passo dalla firma con il Brentford, club che staziona a metà classifica in Premier League. Dopo due stagioni, ci sarebbe così il ritorno del danese nel torneo che lo ha lanciato nel calcio che conta e che lo ha visto segnare ben 51 volte con la maglia del Tottenham.

Eriksen torna in Premier League: Brentford ad un passo dall’accordo

Stando alle indiscrezioni del The Athletic, il danese sarebbe vicino alla firma fino a giugno 2022 con opzione per il rinnovo. Il Brentford, allenato da Thomas Frank, attualmente mantiene un vantaggio di 10 punti dalla zona retrocessione ed è reduce dal ko di Liverpool nell’ultimo turno.

Il supporto di Eriksen, autore anche di 69 assist in Premier League, potrebbe aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo salvezza.