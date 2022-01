Pochettino cambia squadra | Super bomber dall’Italia

Pochettino potrebbe approdare sulla panchina dell’Atletico Madrid e richiedere il bomber argentino

Il ciclo di Pablo Simeone all’Atletico Madrid potrebbe concludersi al termine di questa stagione. L’allenatore dei colchoneros potrebbe essere sostituito dall’attuale allenatore del Psg.

Mauricio Pochettino lascerà Parigi al termine della stagione, lasciando il suo posto, quasi sicuramente, a Zinedine Zidane. L’ex allenatore del Tottenham, come sottolinea ‘todofichajes.com’, potrebbe essere destinato proprio alla panchina dell’Atletico Madrid e con lui potrebbe iniziare un nuovo ciclo per il club spagnolo anche se il Manchester United è una delle principali pretendenti nella corsa all’allenatore argentino. Qualora Pochettino accettasse la chiamata dell’Atletico, avrebbe un desiderio sul mercato che potrebbe essere esaudito a giugno: si tratta di uno dei principali bomber della Serie A.

Pochettino verso l’Atletico: chiede Lautaro

Tra le richieste di Pochettino, uno dei primi nomi potrebbe essere quello del connazionale Lautaro Martinez. Il bomber dell’Inter è cresciuto maniera esponenziale in questi anni, conquistando uno scudetto e adesso anche una Supercoppa. Il ‘Toro’ è ormai un leader del club nerazzurro ma le richieste per lui non mancano. L’Atletico, che è anche sulle tracce dell’altro argentino della Serie A Paulo Dybala, potrebbe spingere per Lautaro sull’eventuale richiesta del neo allenatore Pochettino.