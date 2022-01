Serie A, il Milan fallisce il sorpasso all’Inter crollando in casa contro lo Spezia: l’arbitro Serra è nella bufera per una decisione arbitrale controversa sul punteggio di 1-1

Clamoroso a San Siro. Il Milan, impegnato in uno dei posticipi del lunedì in Serie A, crolla clamorosamente a San Siro per mano dello Spezia dell’ex Inter Thiago Motta. A far discutere però, almeno quanto il risultato, è stata la decisione dell’arbitro Marco Serra di ignorare una regola del vantaggio che avrebbe permesso ai rossoneri di segnare il gol-vittoria al 92′.

Il gol spezzino, arrivato poi al 96′, ha condannato i rossoneri ad una sconfitta inaspettata. Nell’altro incontro del pomeriggio, il Napoli passa con autorità a Bologna con una doppietta del redivivo Hirving Lozano. Si è rivisto in campo, tra le fila dei partenopei, anche Victor Osimhen.

Serie A, il tabellino di Milan-Spezia 1-2

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (25′ st Calabria), Kalulu, Gabbia, Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers (12′ st Messias), Diaz (25′ st Giroud), Leao (39′ st Rebic); Ibrahimovic

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Stanga, Castillejo, Di Gesù, Maldini.

Allenatore: Pioli

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca (32′ st Ferrer); Maggiore (35′ st Kovalenko), Kiwior, Bastoni; Gyasi, Manaj (13′ st Agudelo), Verde

A disposizione: Zoet, Zovko, Bertola, Hristov, Sala, Sher, Antiste, Nzola, Strelec.

Allenatore: Motta

ARBITRO: Serra di Torino

MARCATORI: 46′ pt Leao (M), 19′ st Agudelo (S), 51′ st Gyasi (S)

NOTE: Al 45′ pt Hernandez (M) ha sbagliato un calcio di rigore (fuori). Ammoniti: Kalulu, Gabbia (M), Gyasi, Kiwior, Provedel, Maggiore, Bastoni (S). Recupero: 1′ pt,6′ st.

Bologna-Napoli 0-2: il tabellino

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Soriano (22′ st Vignato), Viola (7′ st Domunguez), Svanberg, Hickey (27′ st Pyyhtia); Arnautovic (7′ st Falcinelli), Sansone (7′ st Skov Olsen)

A disposizione: Bagnolini, Bardi, Bonifazi, Stivanello, Medel, Cangiano, van Hooijdonk.

Allenatore: Mihajlovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz (41′ st Ghoulam), Lobotka; Elmas (41′ st Petagna), Zielinski (35′ st Demme), Lozano (26′ st Politano); Mertens (26′ st Osimhen)

A disposizione: Marfella, Idasiak, Malcuit, Tuanzebe, Zanoli, Vergara.

Allenatore: Spalletti

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

MARCATORI: 20′ pt Lozano (N), 2′ st Lozano (N)

NOTE: Ammoniti: Soumaoro, Theate, Binks (B); Zielinski (N). Recupero: 1′ pt, 4′ st.