Il Milan di Stefano Pioli segue con attenzione il futuro di Nahitan Nandez, jolly del Cagliari di Mazzarri, nel mirino anche dell’Inter: le ultimissime di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli, oltre ad essere protagonista nel campionato italiano di Serie A, potrebbe diventare centrale anche in questo mese di gennaio di calciomercato.

I rossoneri sono infatti a caccia di un difensore centrale che possa sopperire all’assenza di Simon Kjaer, leader emotivo della squadra che è stato costretto a fermarsi a causa della rottura del legamento crociato. Non solo, negli ultimi giorni si è fermato anche Fikayo Tomori. Il difensore centrale, arrivato dal Chelsea, dovrà stare fermo per circa un mese e il Milan si trova a fronteggiare questo pesantissimo mese di gennaio e l’inizio di febbraio con appena tre centrali difensivi, di cui uno non di ruolo, Pierre Kalulu, e uno sul piede di partenza in prestito, Matteo Gabbia. Fortunatamente per Stefano Pioli è rientrato Alessio Romagnoli, tornato negativo nelle ultime ore, ma un difensore è una delle necessità del Milan.

Non solo, attenzione anche alla ricerca di un jolly che possa coprire le falle fra il centrocampo, anche stasera in emergenza, e la linea dei tre sotto l’attacco: attenzione al nome di Nahitan Nandez, in uscita dal Cagliari di Walter Mazzarri e nel mirino anche dell’Inter di Simone Inzaghi e sondato dalla Juventus di Massimiliano Allegri per questo gennaio.

Calciomercato Milan, accelerata su Nandez: i dettagli

Il Milan potrebbe quindi provare a portare Nahitan Nandez a Milano, ma non sponda Inter nonostante i continui interessamenti delle ultime finestre di calciomercato. Il Cagliari, per rispettare la parola data al giocatore uruguaiano, potrebbe anche concedere, in extrema ratio, una partenza in prestito, magari con diritto di riscatto. Una formula che farebbe comodo anche all’Inter, ma se il Milan volesse sbaragliare gli avversari potrebbe provare un’accelerata immediata.