Parole di Beppe Marotta sulla Coppa Italia ma soprattuto sul mercato dell’Inter

L’Inter ospita a San Siro l’Empoli per l’ottavo di finale di Coppa Italia e si gioca l’accesso ai quarti di finale dove affronterebbe la vincente tra Roma e Lecce, in campo domani sera.

A pochi minuti dal fischio d’inizio, l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di ‘Sport Mediaset’ per parlare del match ma anche del calciomercato di gennaio che fino a questo momento non ha visto ancora operazioni in entrata per l’Inter ma solo trattative in uscita. Ecco le parole del ds nerazzurro: “La Coppa Italia un obiettivo? Assolutamente sì, in ogni competizione dobbiamo ottenere il massimo. Che stasera significa passare il turno”. Poi si è soffermato anche sul mercato, in particolare sui due gioiellini del Sassuolo, Scamacca e Raspadori:

“Colgo l’occasione per rinnovare i complimenti a Giovanni Carnevali per l’ottima gestione e la valorizzazione dei talenti che fa al Sassuolo. Continua a farlo ed è normale che guardiamo ai talenti. Io e la nostra squadra, composta da Piero Ausilio e Dario Baccin, abbiamo l’obiettivo di rinforzare l’Inter, guardando anche al Made in Italy visto che abbiamo una scuola di livello. Però ribadiamo la soddisfazione per il gruppo a disposizione di Simone Inzaghi, siamo sulla strada buona per creare uno zoccolo duro”.

Calciomercato Inter, la risposta di Marotta su Dybala

Inevitabile la domanda su Dybala, sul quale Marotta si è espresso così: “Quando uno come lui va in scadenza è normale venga avvicinato a club importanti e queste discussioni sono ricorrenti. Ricordiamo che abbiamo un pacchetto di professionisti che stanno bene rispondendo alle nostre sollecitazioni. Il management deve essere molto ambizioso nel cercare i giocatori e alzare l’asticella. I tentativi vanno fatti, non importa se ci riusciamo o meno. Il reparto tecnico ci dà garanzie per il presente e il futuro, Inzaghi è contento dei quattro attaccanti”.

Sul suo rinnovo e su quello degli altri dirigenti Marotta ha detto: “Non abbiamo agenti, ma siamo uomini. Basta uno sguardo. Con Zhang ci siamo confrontati, siamo contenti da entrambe le posizioni e tutti siamo felici di continuare. E non potremo non esserlo, visto che questo è un periodo felice per tutti e siamo in un grande club. Il rinnovo sarà spontaneo, l’ufficialità la darà la società nei tempi giusti”.