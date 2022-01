Calciomercato Juventus, ultimatum Dembele: decisione definitiva

Ousmane Dembele, obiettivo della Juventus, è giunto ad un momento cruciale per il suo futuro al Barcellona: decisione definitiva

La Juventus sempre al centro delle voci di calciomercato. Diversi temi tengono banco in società, in particolare il rinnovo di Paulo Dybala. La ‘Joya’ è andata in gol nelle ultime due uscite stagionali contro Udinese e Sampdoria, ma la sua (non) esultanza nella gara con i friuliani ha fatto molto discutere. Segno evidente, nonostante le smentite dei diretti interessati, di come i rapporti siano tesi tra le parti.

Non si è ancora giunti ad una rottura definitiva e il tutto è stato rinviato – per volontà del club – a febbraio/marzo. I torinesi, però, non sono più intenzionati a prolungare l’accordo alle cifre stabilite precedentemente. Di conseguenza l’addio della seconda punta argentina a parametro zero è diventato una possibilità più che concreta, anche se la priorità del calciatore resta la permanenza a Torino. I pensieri, poi, vanno anche al fronte entrate: la ‘Vecchia Signora’ dovrà apportare necessariamente delle modifiche alla rosa attuale per tornare il prima possibile ai livelli di qualche anno fa e non è da escludere che possa intervenire già a gennaio. Attenzione, in questo senso, all’obiettivo Ousmane Dembele, nome sempre più caldo giorno dopo giorno.

Calciomercato Juventus, Dembele al bivio: decisione presa

Il rinnovo dell’esterno francese col Barcellona (contratto in scadenza il 30 giugno) continua a non arrivare. I blaugrana sono in trattative da mesi con gli agenti dell’attaccante e si sono spazientiti. Mister Xavi ha annunciato senza mezzi termini oggi in conferenza stampa il futuro del classe ’97: “Il club ha deciso, o rinnova o dobbiamo trovare subito una soluzione. Bisogna fare ciò che è meglio per la società. Ci sono stati dialoghi con il calciatore e il suo entourage per cinque mesi e ancora non abbiamo una risposta. Non so se domani giocherà. Non è una soluzione piacevole per nessuno. L’unica certezza è che gli interessi del Barcellona vengono prima“.

Dalla Spagna sostengono con sicurezza che la Juve si sia già mossa avviando i contatti per l’acquisto di Dembele. La pista è più viva che mai, ma a spaventare i bianconeri ci sarebbe la concorrenza di grandi compagini quali Manchester United e Chelsea. Si attende una svolta definitiva nei prossimi giorni.