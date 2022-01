Inter, il Napoli pensa al centrocampista: chiesto Lozano

L’Inter non smette di lavorare sul calciomercato e pensa all’offerta in arrivo dal Napoli: c’è la controproposta dei nerazzurri

È stata una prima metà di stagione importantissima per l’Inter, che ha collezionato tante vittorie in Serie A e occupa la vetta della classifica con due punti di vantaggio sul Milan, nonostante sia stata disputata una gara in meno rispetto ai rossoneri. La compagine allenata da Simone Inzaghi è cresciuta tanto con il passare del tempo e vuole continuare su questa strada.

Calciomercato Inter, il Napoli pensa a Sensi per gennaio: i nerazzurri chiedono Lozano

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società nerazzurra non smette di pensare alle possibili mosse di calciomercato da effettuare sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore è stato raggiunto l’accordo per un nuovo addio: il centrocampista Stefano Sensi lascia Milano per trasferisci alla Sampdoria attraverso la formula del prestito.

L’addio a titolo temporaneo però non risolve definitivamente il suo futuro e potrebbe esserci infatti una nuova mossa per quanto riguarda l’estate. Sulle tracce di Sensi infatti potrebbe esserci il Napoli che vorrebbe rinforzare il centrocampo con un elemento di qualità. Sul piatto il club azzurro potrebbe mettere Petagna dell’agente Riso, ma l’Inter avrebbe in mente un’altra mossa. La richiesta infatti potrebbe essere quella di inserire in trattativa Lozano.

Quest’ultima mossa potrebbe essere effettuata soprattutto in caso di un doppio addio in attacco: sia quello di Sanchez che di Correa.