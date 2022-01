Cristiano Ronaldo può mandare Chiesa via dalla Juventus

Potrebbe esserci Cristiano Ronaldo a complicare la strada della Juventus: CR7 potrebbe avvicinare la cessione di Chiesa

Cristiano Ronaldo ancora sulla strada della Juventus e questa volta non certo per avvantaggiare i bianconeri. Proprio CR7 potrebbe essere il ‘responsabile’ dell’addio di Chiesa ai bianconeri in un intreccio che avrebbe del clamoroso.

Il ritorno al Manchester United del fuoriclasse portoghese finora non sta andando come sperato: Ronaldo a livello individuale ha sempre numeri da top, ma è la squadra a non funzionare. Così si spiega il settimo posto in Premier League, una classifica che lo stesso portoghese ha definito non consona. La situazione è particolare con l’arrivo di Rangnick al posto di Solskjaer che non ha risolto i problemi. Spera di riuscirci in estate la società inglese che punta ad altri acquisti: dopo Sancho e Varane la scorsa estate, i ‘Red Devils’ – riferisce ‘donbalon.com’ – vogliono intervenire con un pezzo da novanta in attacco. Il tutto ovviamente sacrificando proprio Ronaldo: l’ex numero 7 bianconero potrebbe lasciare già a fine stagione il Manchester, mettendo fine in anticipo alla sua seconda esperienza all”Old Trafford’. Una eventualità di cui si parla con insistenza con il Psg sullo sfondo. E Chiesa? Proprio Ronaldo potrebbe ‘portarlo via’ alla Juventus.

Calciomercato Juventus, via Ronaldo: lo United punta Chiesa

L’intreccio che vedrebbe Chiesa andare via dalla Juventus parte proprio da Cristiano Ronaldo. L’addio allo United di CR7 avverrebbe proprio per un grande colpo in attacco e, oltre a Haaland, proprio l’esterno offensivo bianconero sarebbe uno degli obiettivi. Il 24enne è attualmente fermo per infortunio: l’intervento chirurgico cui doveva sottoporsi è stato rimandato per un attacco influenzale e sarà eseguito nei prossimi giorni.

La certezza è che Chiesa non tornerà in campo in questa stagione: lo stop prevede almeno sei mesi fuori dal terreno di gioco ed allora tutto è rimandato al prossimo anno. Quando, se lo United dovesse cedere Ronaldo, potrebbe arrivare una offerta dall’Inghilterra: in quel caso, con la cifra giusto, non è detto che la Juventus faccia barricate. Tutto ancora in evoluzione: CR7 potrebbe portare Chiesa via da Torino.