Juventus, Moggi esce allo scoperto: la verità su Dybala all’Inter

Il futuro di Paulo Dybala alla Juventus continua a essere un punto interrogativo e Luciano Moggi svela la verità sul possibile passaggio all’Inter

Continua a essere fondamentale per la Juventus Paulo Dybala, e continua a dimostrarlo a suon di gol che trascinano la squadra. Ma il suo futuro in bianconero continua a essere in bilico, visto il contratto che tra meno di sei mesi scadrà.

A dire la sua sulla gestione della questione Dybala è anche Luciano Moggi, che ai microfoni di ‘Radio Radio’ afferma: “Il coltello dalla parte del manico adesso ce l’ha il giocatore, è tutto nelle mani di Dybala perché può dettare legge sul suo futuro. Il problema di fondo è che da adesso il giocatore può avere contatti con altre società, che sarebbero pronte a fiondarsi su di lui. Secondo me la dirigenza bianconera ha perso troppo tempo. Queste cose si fanno un anno o due anni prima, mentre in questo caso sono state rimandate troppo”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Allegri senza colpe: “Sta facendo miracoli”

Futuro Dybala, Moggi sul trasferimento all’Inter: “Ci può stare”

Il tema caldo del momento in casa Juventus è senza dubbio il futuro di Paulo Dybala. L’argentino a giugno vedrà scadere il proprio contratto con i bianconeri e per ora ancora non è arrivato il rinnovo, nonostante da adesso la ‘Joya’ può iniziare a trattare con altri club. Tra le società che seguono con interesse di Dybala continua a esserci anche l’Inter, che potrebbe prelevarlo a giugno a parametro zero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, irrompe il Barcellona: saccheggia la Serie A

Sul futuro in nerazzurro di Dybala si è espresso così Luciano Moggi: “Che Dybala vada all’Inter ci potrebbe stare. Si tende a confrontare le caratteristiche e l’età dell’argentino con quelle di Alexis Sanchez. Nell’Inter l’apporto del cileno è limitato nel tempo ma comunque importante, quindi inserire Dybala nei desideri nerazzurri non è sbagliato”.