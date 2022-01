Calciomercato, irrompe il Barcellona: saccheggia la Serie A

Il Barcellona è tornata alla carica dopo l’arrivo di Xavi sulla panchina della formazione blaugrana: assalto in Serie A per colpi da novanta

Basta un pizzico di follia per rimettere in discussione tutte le dinamiche. La prima parte di stagione del Barcellona è da dimenticare completamente, ma con l’arrivo di Xavi in panchina al posto di Koeman sono arrivati i primi risultati convincenti.

Anche sul fronte calciomercato il Barcellona si è mosso alla grande con l’acquisto super di Ferran Torres, arrivato poche settimane fa dal Manchester City, per incrementare il tasso tecnico del reparto offensivo della compagine catalana.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, la Juventus anticipa tutti e beffa anche l’Inter

Come svelato dall’edizione odierna de “El Mundo Deportivo” la dirigenza blaugrana ha ricevuto numerose offerte di big d’Europa, pronti a trasferirsi sotto la gestione di Xavi.

LEGGI ANCHE>>> Serie A, tonfo Milan con lo Spezia: arbitro nella bufera. Napoli ok a Bologna

Calciomercato, da Vlahovic a Dybala: l’assalto del Barcellona

Nel mirino del Barcellona tanti big della Serie A, come Dybala, Vlahovic, Bernardeschi e Kessie, che sono stati protagonisti fin qui in campionato. Gli attaccanti di Juventus e Fiorentina sono pronti anche a dire addio ai loro rispettivi club per una nuova avventura: i rinnovi contrattuali ancora non arrivano e così starebbero pensando all’addio in vista della prossima stagione. Un poker d’assi davvero interessante con Bernardeschi e Kessie, sempre nel mirino delle big d’Europa: i due centrocampisti dovrebbero comunicare la decisione in tempi brevi con il giocatore della Nazionale italiana, pronto anche a discutere il suo rinnovo contrattuale con la Juventus.