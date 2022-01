Juventus, Allegri senza colpe: “Sta facendo miracoli”

Dopo la prima metà di stagione, arriva il giudizio riguardo il rendimento di Massimiliano Allegri dopo il ritorno alla Juventus

È una stagione particolare quella che sta vivendo la Juventus, che dopo mesi di risultati negativi sta provando a rialzarsi per risalire la classifica di Serie A. Al momento i bianconeri sono al quinto posto in classifica a -1 dall’Atalanta, che ha comunque una gara in meno e può quindi incrementare il suo vantaggio.

Juventus, Orsi difende Allegri: “La squadra è modesta, sta facendo miracoli”

Il mondo bianconero è ora diviso tra chi attribuisce le colpe del calo alla società o ai calciatori e chi invece le attribuisce al tecnico Massimiliano Allegri. A tal proposito, è intervenuto l’allenatore e opinionista Fernando Orsi che ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha difeso il tecnico toscano. Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni:

“Penso che Allegri stia facendo i miracoli, con una squadra modesta. La Juventus ha due soli giocatori, Dybala e Chiesa, che giocano a puntate. Per il secondo, la stagione è addirittura finita. L’allenatore, tanto bistrattato, con questa rosa è ancora attaccato al quarto posto, con possibilità di farcela davvero a conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League“.

Per Fernando Orsi dunque la stagione della Juventus può considerarsi nel complesso positiva fino a questo momento, visto che la qualificazione in Champions League è vicina e in più bisogna seguire ancora il percorso nella massima competizione europea attuale oltre a quello in Coppa Italia.