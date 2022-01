Calciomercato Milan, Brahim Diaz in crisi: colpo in Serie A

Calciomercato Milan: Brahim Diaz è reduce da un periodo piuttosto negativo. La dirigenza riflette: possibile ritorno di fiamma in Serie A

Sono in arrivo settimane decisive per il Milan di Stefano Pioli, tra campo e calciomercato. Dopo il pesante ko interno contro lo Spezia, i rossoneri ospiteranno domenica sera la Juventus di Allegri che ha la possibilità di tornare in scia di Ibra e compagni.

E dopo la sosta il decisivo derby contro l’Inter capolista. Tra i due scontri diretti c’è anche il calciomercato: Maldini e Massara sono sempre alla ricerca di un difensore centrale, diventato una priorità dopo il ko di Simon Kjaer. In ottica giugno, invece, sono tantissime le situazioni ancora da risolvere. Una di queste è quella legata al futuro di Brahim Diaz: dopo un ottimo avvio, il numero 10 rossonero sta vivendo mesi difficili e, di fatto, un periodo di crisi dal punto di vista delle prestazioni. L’ultimo gol dello spagnolo risale infatti al 25 settembre, contro lo Spezia, l’ultimo assist al match con la Salernitana di inizio di dicembre. Anche il futuro del talento ancora di proprietà del Real Madrid potrebbe così tornare in bilico. Possibile ritorno di fiamma in Serie A.

Calciomercato Milan, non tramonta Malinovskyi: cifre e dettagli

In caso di addio a Brahim Diaz, il Milan potrebbe tornare all’assalto di Ruslan Malinovskyi, già seguito da tempo dalla dirigenza. Il trequartista ucraino è diventato negli ultimi anni uno dei big dell’Atalanta, ed ha un contratto in scadenza nel 2023. La sua valutazione si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro, all’incirca la stessa cifra che dovrebbe essere destinata al Real Madrid in caso di riscatto di Brahim Diaz. Sono mesi decisivi per il presente e futuro della squadra rossonera.