Joao Felix in Serie A: possibile super sfida per l’asso portoghese

Due big di Serie A mettono gli occhi su Joao Felix ma il portoghese è quasi inarrivabile

Gli ultimi giorni di calciomercato sono stati arricchiti in maniera considerevole dalla questione legata al futuro di Paulo Dybala. L’attaccante bianconero non ha ancora rinnovato con la Juventus e sembra sempre più indirizzato a lasciare Torino a fine stagione.

Le pretendenti non mancano, soprattutto all’estero ma anche in Italia l’Inter sta prendendo in considerazione la cosa. Come ha detto anche Beppe Marotta, quando un giocatore di questo livello si avvicina allo svincolo è un dovere per le grandi squadra considerare l’opzione di prenderlo. La Juventus, però, preferirebbe non lasciare che i rivali nerazzurri accolgano la ‘Joya’ ma avrebbe intenzione di inserirlo in un potenziale scambio con l’Atletico Madrid per Joao Felix.

LEGGI ANCHE>>>Si è spento Camillo Milli: era il presidente della Longobarda di Canà-Banfi

Il talento portoghese, ad oggi l’acquisto più caro della storia dell’Atletico, non è mai entrato nelle grazie di Simeone e sembra ormai prossimo alla partenza, anche se in caso di addio del ‘Cholo’, anche il destino dell’ex Benfica potrebbe cambiare. La Juventus potrebbe pensare di sostituire, quindi, l’eventuale addio di Dybala anche se il portoghese ha una valutazione di circa 60 milioni di euro e un ingaggio di 9 milioni.

L’Inter su Joao Felix se parte Lautaro, la Juve si gioca Dybala

Non solo la Juve, anche l’Inter sta monitorando la situazione di Joao Felix, in caso di un’eventuale partenza in estate di Lautaro Martinez. Anche il ‘Toro’ è da tempo al centro di tante voci di mercato, nonostante l’argentino abbia più volte manifestato il suo legame ai nerazzurri.

Anche per l’Inter, però, l’ostacolo maggiore è l’ingaggio di Joao Felix, fuori dalla portata della società nerazzurra. Tra Juventus e Inter potrebbe nascere un vero e proprio duello di mercato in estate ma molto dipenderà dal futuro di Lautaro Martinez e Dybala, con i nerazzurri che non perdono di vista neppure la possibilità di portare quest’ultimo a Milano.