Camillo Milli, il celebre attore del film ‘L’allenatore nel pallone’ è morto, aveva 91 anni

Si è spento all’età di 91 anni l’attore Camillo Milli, il presidente della Longobarda nel film ‘L’allenatore nel pallone’ con protagonista Oronzo Canà. L’attore si trovava a Genova, la città in cui viveva ormai da anni.

Milli ha affiancato comici come Paolo Villaggio ma con Lino Banfi ha ottenuto il successo maggiore, nelle vesti del presidente della Longobarda, improbabile squadra approdata incredibilmente in Serie A e allenata da Oronzo Canà (Lino Banfi). Durante le finte interviste all’interno del film, Milli faceva la parodia di un presidente dell’epoca, probabilmente Edmeo Lugaresi del Cesena, che non riusciva a coniugare i verbi. Durante il calciomercato, Milli immaginava con ironia la compravendita dei giocatori in comproprietà. Un personaggio che ha accompagnato per anni il panorama cinematografico italiano.