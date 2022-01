L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe tornare prepotentemente sul profilo di Marcus Thuram, attaccante del Gladbach: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi, non senza difficoltà, ha regolato l’Empoli in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia ieri sera al Meazza in San Siro.

I nerazzurri, scesi in campo con un ampio turnover, sono stati costretti dalla squadra toscana ai supplementari dopo un pareggio in extremis di Andrea Ranocchia, decano della rosa della Beneamata. Nell’extra-time è stato invece decisivo Stefano Sensi, fantasista arrivato dal Sassuolo, che dopo qualche problema fisico non di poco conto è riuscito a mettere a segno un gol pesantissimo che potrebbe anche cambiare il suo futuro in sede di calciomercato. Il centrocampista era infatti destinato alla Sampdoria, ma l’infortunio nei primissimi minuti della gara di Joaquin Correa potrebbe bloccare il suo trasferimento.

La punta argentina, arrivata in estate per circa 30 milioni di euro, sta accusando spesso diversi problemi di carattere fisico e, nonostante le due doppiette messe a segno in Serie A, non sta incidendo come ci si aspettava nel gioco dei nerazzurri. Inoltre, questo problema muscolare potrebbe tenerlo lontano dal rettangolo verde e l’Inter, in quest’ottica, sta già lavorando ad un possibile super colpo a sorpresa.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, attacco durissimo al big di Allegri: “Si sono stancati di lui”

LEGGI ANCHE >>>Juventus, Moggi esce allo scoperto: la verità su Dybala all’Inter

Calciomercato Inter, attenzione all’assalto per Thuram

L’Inter, già prima di prendere Correa, seguiva con molta attenzione il futuro di Marcus Thuram, attaccante del Gladbach e figlio d’arte. Il giocatore è un pallino di Beppe Marotta che, già in questa finestra di calciomercato se lo stop dell’argentino dovesse essere lungo, potrebbe provare a portarlo a Milano. La formula che l’Inter vuole strappare è quella di un prestito, magari con obbligo di riscatto fissato sui 15 milioni di euro. Una cifra decisamente bassa visto che, la prossima estate, Thuram sarà ad un anno dalla scadenza del contratto.