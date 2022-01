Juventus, attacco durissimo al big di Allegri: “Si sono stancati di lui”

Uno dei big di Allegri torna al centro di un durissimo attacco: parole forti e addio ai bianconeri sempre più probabile

Dopo la vittoria in campionato contro l’Udinese, la Juventus è pronta a tornare in campo per gli Ottavi di Coppa Italia contro la Sampdoria. I bianconeri sono ad un solo punto dal quarto posto in Serie A occupato dall’Atalanta e che concederà l’ingresso alla fase a gironi della prossima Champions League. Dal campo al calciomercato, la ‘Vecchia Signora’ sta valutando diversi cambiamenti che tra gennaio e giugno possono stravolgere la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. In tal senso, tra i nomi più chiacchierati vi è sicuramente quello di Paulo Dybala, in scadenza il prossimo giugno con la società torinese.

L’argentino non ha ancora firmato il rinnovo e, probabilmente, lascerà la Juventus a zero tra sei mesi. Diverse le società che stanno sondando il terreno per l’ex Palermo, Inter in primis, anche se per la ‘Joya’ non mancano duri attacchi proprio per la situazione contrattuale e l’addio alla ‘Vecchia Signora’. Graziano Carugo Campi, giornalista, ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale un tweet che non lascia scampo alla stella di Massimiliano Allegri.

Juventus, ‘frattura’ con Dybala: ecco perchè sarà addio

Dybala e la Juventus non sono mai stato tanto lontani ed in tal senso, Graziano Carugo Campi ha provato a spiegare i motivi di un divorzio quasi annunciato. “La frattura tra Juventus e Dybala non è economica. Agnelli e Nedved si sono stancati di lui e vogliono cambiare”.

Una decisione che, dunque, andrà ben oltre l’aspetto economico: “Se è scelta tecnica, tattica o caratteriale non è chiaro. Ma il problema non sono i soldi.”

Situazione che vedrà ulteriori sviluppi nelle prossime settimane: il futuro di Dybala è ancora avvolto dal mistero.