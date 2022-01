CMNEWS – Roma, nodo Fazio e l’ipotesi Salernitana: le ultime

Il futuro di Federico Fazio sarà lontano dalla Capitale: situazione spinosa, le ultime sull’ipotesi Salernitana e non solo

La Salernitana non si arrende. Federico Fazio non è convinto ed ha fatto arrivare qualcosa di molto simile ad un garbato diniego alla prima richiesta che gli è arrivata. D’altra parte era stato proprio Walter Sabatini, che ora guida le strategie del mercato del club campano, a portare il difensore argentino a Roma dal Siviglia. Quello di Fazio fu uno degli ultimi acquisti da ds del club giallorosso, a ottobre arrivò la rottura con James Pallotta. E pensare che l’ultima volta in cui il difensore centrale argentino ha messo la maglia della Roma è stato il 25 aprile 2021 proprio contro il Cagliari, nella trasferta che la Roma perse clamorosamente per 3-2 in Sardegna. Poi una lenta e inesorabile eclissi che, con l’arrivo di Mourinho e l’esclusione formale di Fazio, ha portato il giocatore e il suo entourage ad avviare una azione legale nei confronti del club giallorosso.

LEGGI ANCHE >>>Il Chelsea dice no, assalto al talento | La Juve anticipa Milan e Roma

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Calciomercatonews.com’, Walter Sabatini che sta evidentemente valutando le mossi migliori tra quelle possibili con la nuova proprietà della Salernitana, deve aver pensato che l’esperienza di un giocatore così, unita alla sua grande voglia di riscatto, possano rivelarsi molto utili ad una squadra che deve dare una dignità alla sua presenza nel campionato di Serie A. 13 gol fatti e 46 subiti in 20 partite sono uno score piuttosto mortificante, eppure dall’ultimo posto in classifica la Salernitana potrebbe provare clamorosamente a sognare, dal momento che il terzultimo posto è a 5 punti e il quartultimo a 7. La Roma rispetto a Fazio aspetta solamente che arrivi l’occasione che lui decida di cogliere.

LEGGI ANCHE >>>Roma, attacco frontale a Mourinho | “Si ritiene sprecato, andrà sempre peggio”

Roma, addio Fazio: non c’è solo la Salernitana

Cosa che fino ad ora non si è verificata e la sensazione è che i rapporti logori e l’orgoglio abbiano guidato l’argentino nelle sue scelte. La sensazione è che la società giallorossa non svolgerà una parte attiva, non chiederà nulla se non la risoluzione consensuale.

Il giocatore potrebbe rappresentare un’ipotesi intrigante, ed assolutamente a costi più che contenuti, anche per il Milan: i rossoneri sono in piena emergenza difensiva dopo il ko di Kjaer, che tornerà l’anno prossimo, e quello di Tomori costretto a stare lontano dal campo per almeno 1 mese.

LEGGI ANCHE >>>Roma-Juventus, Mourinho non risparmia qualche frecciata ai suoi

Se Sabatini e la Salernitana decideranno di affondare il colpo, e questo pare che possa riaccadere nelle prossime ore, la Roma sarà spettatrice interessata e aspetterà solo di aprire a Fazio il cancello di Trigoria dopo cinque sei rifiuti nelle ultime due sessioni di mercato.