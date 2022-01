Roma, infortunio Pellegrini: l’esito UFFICIALE degli esami

La Roma si ritrova ancora una volta a fare a meno del proprio capitano, Lorenzo Pellegrini: l’esito ufficiale degli esami svolti

La Roma vince, ma ancora non convince, contro il Cagliari. Vittoria di misura arrivata grazie al calcio di rigore realizzato dal neo arrivato Sergio Oliveira, che ha spiazzato Cragno dal dischetto. Prima della partita però sono arrivati i problemi per Josè Mourinho, che ha dovuto rinunciare a Lorenzo Pellegrini.

Durante il riscaldamento infatti, il capitano della Roma ha accusato un fastidio nel calciare in porta. Così insieme allo staff medico si è deciso di tenere il numero sette a riposo per la partita di ieri, con al suo posto Veretout in campo.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ però, gli esami svolti oggi non hanno evidenziato lesioni per Lorenzo Pellegrini, ma solo un’infiammazione che lo terrà fuori fino alla fine della sosta per gli impegni delle Nazionali.