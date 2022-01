Calciomercato, sfuma la pista Real | Torna la Juve sul talento

La Juventus non perde di vista il talento del Barcellona: sfuma l’assalto del Real Madrid

Il Real Madrid lavora sul mercato anche in difesa e da tempo è sulle tracce di uno dei difensori più interessanti del panorama europeo. Il piano del Real è quello di ingaggiarlo a costo zero anche se non è escluso il rinnovo del calciatore con il suo attuale club.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juve, Allegri sfida Inzaghi per il gioiello | Offerta con scambio

Il giocatore in questione è Ronald Araujo, classe ’99 dell’Uruguay, attuale difensore del Barcellona con il quale ha realizzato già due gol in Liga in 15 partite disputate. Il club catalano vorrebbe blindarlo, puntando sul rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2023. Il Real, invece, vorrebbe tentare l’assalto, ma come riportato dal programma spagnolo ‘Sin Concesiones’ e sottolineato da ‘El Nacional’, Aruajo non andrà a Madrid, sia per la questione legata al contratto, sia perché Florentino Perez sembra avere altre priorità, in particolare Antonio Rudiger, primo vero obiettivo dei blancos. Di conseguenza la Juve potrebbe rientrare in corsa.

Il Real sterza su Rudiger, la Juve su Araujo

Si potrebbe, quindi, riaprire la pista Araujo per la Juventus che cerca un difensore giovane e di prospettiva per rinnovare il reparto difensivo e soprattutto per colmare la possibile partenza di de Ligt. Il talento uruguaiano, però, vorrebbe continuare a vestire la maglia del Barcellona e allo stesso tempo il club ha tutte le intenzioni di blindarlo.