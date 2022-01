Dopo il match di Supercoppa, Inter e Juve tornano a sfidarsi in sede di mercato: Allegri prova a soffiare ad Inzaghi un giocatore da tempo nel mirino del club nerazzurro

Prima il campo, poi il mercato. Inter-Juve non finisce proprio mai. Nemmeno il tempo di registrare l’euforia nerazzurra per la vittoria in Supercoppa – a cui ha fatto da contraltare la delusione bianconera – che subito le due grandi rivali hanno trovato il modo di entrare in competizione sul fronte della campagna acquisti.

Sul giocatore che potrebbe far scattare l’ennesimo duello di mercato tra le due grandi rivali, la Juve sarebbe disposta a mettere sul piatto addirittura Nicolò Fagioli e Koni de Winter, rispettivamente centrocampista della Cremonese – in prestito dalla Juve – e difensore dell’Under 23. Il secondo ha avuto tra l’altro già il piacere di calcare i campi della Champions League esordendo con Max Allegri nella fase a gironi. Il club bianconero, pur volendo mantenere una sorta di controllo sui due profili, sarebbe disposto a privarsene pur di arrivare al vero obiettivo di centrocampo per l’anno prossimo.

Mercato Juve, sprint per Frattesi: la strategia

L’oggetto del desiderio si chiama Davide Frattesi, il giocatore ormai seguito da mezza Serie A. La notizia, riportata da La Gazzetta dello Sport, secondo cui “Federico Cherubini, responsabile dell’area sportiva bianconera, incontrerà Giovanni Carnevali, a.d. neroverde”, non è da mettere in relazione al solo interesse per Scamacca, altro profio conteso dai due club. La Juve vorrebbe intavolare già il discorso per Frattesi.

I due giovani bianconeri sopra citati sarebbero assolutamente perfetti per il Sassuolo, da sempre abile a valorizxzare i talenti in una realtà con poche pressioni e tanta voglia di fare calcio. Da questo punto di vista l’Inter parte leggermente indietro rispetto ai rivali potendo contare, come vera pedina di scambio, solamente con Martìn Satriano. Tra l’altro in procinto di passare al Brest in queste ore.