Roma, Veretout scalzato da Oliveira: perché può farsi avanti l’Inter

Sergio Oliveira ha subito preso in mano la Roma, ma Jordan Veretout sembrerebbe messo da parte: attenzione all’inserimento dell’Inter

È bastata mezz’ora a Sergio Oliveira per conquistare la Roma nell’esordio contro il Cagliari allo Stadio Olimpico. Il centrocampista tanto desiderato da Josè Mourinho è arrivato mercoledì nella capitale e domenica è subito stato schierato titolare, ripagando la fiducia con la sua freddezza dal dischetto per il gol vittoria e con la sua qualità a centrocampo.

L’arrivo dell’ex Porto nella capitale potrebbe però avere anche un risvolto negativo in casa Roma. Infatti chi sembrerebbe retrocedere nelle gerarchie di Josè Mourinho è Jordan Veretout, ieri sceso in campo solo per l’infortunio nel riscaldamento di Lorenzo Pellegrini. Inoltre, Sergio Oliveira ha spodestato il francese da rigorista della squadra, forse visti i recenti errori dal dischetto. Questa situazione potrebbe cambiare il futuro di Veretout e far drizzare le antenne all’Inter.

Veretout retrocede nelle gerarchie di Mourinho: l’Inter potrebbe inserirsi

La Roma si gode Sergio Oliveira, neo acquisto arrivato cinque giorni fa dal Porto, mentre Jordan Veretout sembra perdere terreno nelle scelte di Mourinho. Qualora la situazione rimanesse quella vista ieri contro il Cagliari, a pensare al centrocampista francese in estate potrebbe essere l’Inter.

I nerazzurri infatti a giugno potrebbero perdere alcune pedine a centrocampo come Vidal e Vecino, entrambi in scadenza di contratto. Mentre anche le posizioni di Sensi e Gagliardini sembrerebbero non essere proprio stabili. Così qualora ci dovessero essere diversi addii, l’Inter potrebbe mettere nel mirino proprio l’ex Fiorentina, che in caso di riscatto di Sergio Oliveira dal Porto vedrebbe in dubbio la propria titolarità con Mourinho. Molto ovviamente dipenderà da come verrà gestito il minutaggio di Veretout da Mourinho e se il suo rendimento tornerà a essere quello di qualche mese fa. Nel frattempo l’Inter potrebbe continuare a osservare pazientemente la situazione.