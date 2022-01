Juventus, Arthur tra permanenza e Premier: i bianconeri hanno deciso

Continua a essere in bilico la permanenza di Arthur con la Juventus, mentre l’Arsenal continua a pressare per l’acquisto: decisione presa

Ci voleva una risposta immediata per la Juventus dopo la sconfitta in Supercoppa contro l’Inter, ed è arrivata puntuale nella gara casalinga contro l’Udinese vinta per 2-0. I bianconeri hanno però ancora molti grattacapi da risolvere, tra cui anche il futuro di Arthur.

Il centrocampista brasiliano arrivato dal Barcellona infatti continua a non convincere e ieri dopo essere stato ammonito è stato sostituto all’intervallo. Su di lui continua ad esserci l’interesse convinto dell’Arsenal, così la Juventus avrebbe preso una decisione. Il futuro di Arthur è ormai segnato in questo calciomercato invernale.

Juventus, niente Arsenal per Arthur: resta in bianconero

Continuano a essere tanti i dubbi in casa Juventus riguardanti alcuni giocatori in rosa. In particolare è il rendimento di Arthur che continua a non convincere. Dopo essere tornato dall’infortunio il brasiliano ha avuto qualche occasione per mettersi in mostra, come quella di ieri contro l’Udinese, ma che non è riuscito a sfruttare al meglio. Infatti il centrocampista continua a essere uno degli obiettivi dell’Arsenal, che sembrerebbe pressare per il suo acquisto.

Dall’altra parte però la Juventus sembrerebbe aver deciso di trattenere almeno fino a giugno Arthur, visto che al momento non avrebbe un sostituto degno in rosa. Dunque a meno che non arrivi a Torino un centrocampista in queste ultime due settimane di calciomercato, il brasiliano avrà ancora cinque mesi per convincere la Juventus.