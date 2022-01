Juventus, attacco a Dybala: “Non sa come si comporta un capitano”

La Juventus torna al successo ma aumentano le discussioni su Dybala e l’esultanza polemica verso la società bianconera

È arrivato un bel successo ieri sera per la Juventus, che è tornata a vincere dopo la sconfitta di mercoledì in Supercoppa Italiana. I bianconeri hanno sconfitto l’Udinese per 2-0 grazie alle reti di Paulo Dybala e Weston McKennie, ma sono arrivate tante polemiche nel post gara per il gesto dell’argentino che dopo il gol ha dato uno sguardo piccante verso la tribuna per qualche secondo.

Calciomercato Juventus, caos Dybala: “Prima la squadra, poi le questioni private”

Dybala ha probabilmente deciso di reagire così alle dichiarazioni degli scorso giorni di Arrivabene e al fatto che il rinnovo sembra essere bloccato o almeno rimandato a febbraio. C’è però chi non ha gradito questa mossa della ‘Joya’ ed è arrivato anche il commento del giornalista Fabio Ravezzani.

Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni: “Dybala che segna, non esulta e guarda truce verso la tribuna dimostra di non avere la più pallida idea di come si deve comportare un capitano. Prima c’è la squadra, poi i suoi problemi. Da affrontare rigorosamente in privato e non in pubblico”.

Per lui dunque Dybala non ha fatto bene a evitare di esultare in quanto da capitano della squadra dovrebbe dare l’esempio a tutti i suoi compagni.