L’offerta mette fuori gioco Juventus e Milan: va in Premier League

Juventus e Milan a caccia di un attaccante ma possono veder sfumare un affare: offerta da dieci milioni di euro, se ne va in Premier League

Un attaccante per raggiungere i propri obiettivi. Juventus e Milan hanno messo nel mirino lo stesso calciatore, ma le loro ambizioni potrebbero essere spente dall’offerta dalla Premier League. Bianconeri e rossoneri sono alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo.

Allegri ha bisogno di un’alternativa in più, considerato che Morata va a corrente alternata e Kean e Kaio Jorge hanno dimostrato di non essere pronti per essere decisivi in una big. Per poter risalire fino alla zona Champions serve dare una svolta in zona gol, finora un grande limite della formazione bianconera. Non lo è stato del Milan che vanta il secondo miglior attacco del campionato. Pioli però ha dovuto affrontare le continue assenze di Ibrahimovic e Giroud. Con Pellegri destinato a cercare più minuti al Torino, i rossoneri hanno pensato anche di intervenire in avanti, oltre che blindare la difesa con un arrivo dopo l’infortunio di Kjaer. Il nome nel mirino di Juventus e Milan è quello di Sardar Azmoun.

In scadenza di contratto con lo Zenit, l’attaccante iraniano è stato accostato di recente alle due italiane. Un suo addio anticipato alla Russia è probabile, ma occorre presentarsi dal club di San Pietroburgo con la giusta cifra per ottenere il via libera. Un club sarebbe pronto a farlo ma non si tratta né di Juventus, né di Milan.

Calciomercato, niente Milan e Juventus: Azmoun in Premier League

Secondo quanto riferisce il giornalista Peter O’Rourke su Twitter, il Burnley ha presentato un’offerta di circa 10 milioni di euro per l’attaccante iraniano. Il club inglese naviga in cattive acque, è attualmente ultimo in Premier League ed è alla ricerca dei rinforzi per cercare di centrare l’impresa salvezza.

Azmoun potrebbe essere il profilo ideale e l’offerta da dieci milioni di euro è pronta a finire sulla scrivania dello Zenit, mettendo fuori gioco Juventus e Milan.