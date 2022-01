Inter, le condizioni di Correa: l’esito UFFICIALE degli esami

Joaquin Correa preoccupa Simone Inzaghi e l’Inter dopo l’infortunio contro l’Empoli: l’esito ufficiale degli esami svolti dall’argentino

Coppa Italia croce e delizia per l’Inter, che solamente ai tempi supplementari riesce a superare l’Empoli e accedere ai quarti di finale. Nel frattempo la peggiore notizia per Simone Inzaghi è arrivata da Joaquin Correa, che dopo solamente cinque minuti dall’inizio del match è dovuto uscire per infortunio.

L’argentino ha lasciato il campo in lacrime, preoccupando e non poco l’ambiente nerazzurro, tanto da mettere in pausa il passaggio di Stefano Sensi alla Sampdoria. Oggi l’argentino ha svolto gli esami per capire l’entità dell’infortunio.

Il comunicato ufficiale sull’argentino da parte dell’Inter recita: “Joaquin Correa si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’esame ha evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato tra circa due settimane”. Dunque vedremo i nerazzurri se decideranno di intervenire sul mercato o meno dopo l’esito degli esami.