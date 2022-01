“Non rispondono”: rottura totale per Vlahovic, che frecciata

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Fiorentina già a gennaio: il suo contratto scadrà nel giugno 2023, ma arriva la frecciata del club viola

Tutto cambia improvvisamente nel mondo del calcio. A gennaio Dusan Vlahovic potrebbe dire addio al club viola, ma è tutto in bilico. Tante le sirene provenienti anche dall’estero, ma c’è anche la Juventus molto interessata al centravanti serbo.

Ai microfoni de La Nazione è tornato a parlare il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, svelando dettagli in ottica futura: “Qualche squadra inglese si è fatta viva e noi siamo a disposizione ma l’agente e il giocatore non parlano. Io avevo chiesto chiarezza, avevo chiesto al suo procuratore di essere chiaro, ma ancora niente”. Poi ha aggiunto: “Non ci sono stati contatti”.

Calciomercato, Vlahovic in bilico: la mossa

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Vlahovic potrebbe dire addio alla Fiorentina con il super colpo da parte della Juventus. Il centravanti serbo vorrebbe restare così anche in Serie A e sarebbe entusiasta della maglia bianconera. La Fiorentina avrebbe ricevute proposte dall’Arsenal che metterebbe sul piatto circa 70 milioni di euro. Una situazione non facile per lo stesso attaccante viola che continua a segnare gol importanti sotto la gestione di Vincenzo Italiano. Il suo futuro sarà lontano da Firenze: c’è solo da capire quando.