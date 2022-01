Milan, colpo dal Manchester United: chiesto il prestito

Il Milan lavora per rinforzare il centrocampo e cerca il colpo dal Manchester United: chiesto il calciatore in prestito

È stata sicuramente una prima metà di stagione importante per il Milan, che nonostante qualche passo falso a sorpresa vuole ambire a traguardi importanti e non vuole smettere di sognare lo scudetto. I rossoneri sono due punti dietro all’Inter in classifica ma hanno disputato una gara in più, per cui servirà un percorso perfetto per rimontare.

Calciomercato Milan, spunta il nome di Van de Beek: chiesto il prestito

Il Milan non smette di lavorare sul futuro e intanto pensa anche a dei nomi da provare a ingaggiare per rinforzarsi. Nel mirino della società c’è Eric Bailly per la difesa ma i colloqui con il Manchester United per ingaggiarlo avrebbero aperto a un nuovo nome per migliorare il proprio centrocampo.

Nel mirino del Milan infatti ci sarebbe anche Donny Van de Beek. L’olandese ha incantato tutti con la maglia dell’Ajax mentre non sta vivendo un grande periodo con i ‘Red Devils’, per questo potrebbe esserci un addio. Il club rossonero ci starebbe provando e avrebbe intenzione di chiedere il trasferimento in prestito.

Difficile dunque che si arrivi a lui con questa formula ma tutto può succedere: il Milan cerca qualità per il centrocampo e ci prova con il colpo dalla Premier League.