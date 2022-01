Niente Dybala, Marotta prepara lo sgarbo alla Juventus: sì con lo scambio

L’Inter vaglia le opportunità di mercato: Marotta può pensare ad uno scambio che metterebbe fuori causa la Juventus, l’idea

La sfida tra Inter e Juventus potrebbe accendersi sul mercato. Se in campo la distanza in classifica è rassicurante per i nerazzurri dai rivali di sempre, sul calciomercato le strade delle due grandi d’Italia potrebbero incrociarsi.

L’affare Dybala potrebbe rappresentare uno sgarbo importante da parte di Marotta alla sua ex squadra. La Joya non ha ancora rinnovato il contratto con i bianconeri e negli ultimi giorni è andato in scena un botta e risposta tra Arrivabene e il calciatore che potrebbe complicare la trattativa. Se ne riparlerà a febbraio con l’Inter pronta a farsi avanti qualora Dybala dovesse davvero rompere con la Juventus. Ma c’è anche un altro nome che ingolosisce l’amministratore delegato nerazzurro e che potrebbe essere soffiato ai bianconeri. Il reparto è sempre quello offensivo ed è un attaccante, attualmente un rotta con il proprio club, che potrebbe diventare un’occasione.

Calciomercato Inter, si punta a Martial con lo scambio

Il nome è quello di Anthony Martial, 26 anni, attaccante francese che sembra essere ormai alla fine della sua esperienza al Manchester United. Il calciatore ha dichiarato di voler andare via alla ricerca di un maggior impiego, ma occorre una società che soddisfi le richieste dei Red Devils, non intenzionati a cederlo in prestito e a contribuire al pagamento di parte del ricco ingaggio.

La Juventus ci sta pensando, anche se Arrivabene ha chiesto che davanti a certe cifre (i 15 milioni di ingaggio) la trattativa non può neanche partire. Lo stipendio è anche il problema per l’eventuale trasferimento all’Inter: Marotta è da sempre un estimatore dell’attaccante francese che potrebbe andare a prendere il posto di Sanchez nella rosa di Inzaghi, qualora l’assalto a Dybala non dovesse concretizzarsi. I nerazzurri potrebbero chiedere proprio Martial in una trattativa per de Vrij, garantendo quindi all’allenatore un’importante freccia in più nel reparto offensivo. Idea da prendere in considerazione, l’Inter con Marotta può fare uno sgambetto alla Juventus.