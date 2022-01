Conte ha detto sì, lo prende la Juventus: Mourinho a mani vuote

La Juventus potrebbe realizzare un colpo importante nel calciomercato di gennaio a discapito della Roma di Mourinho: via libera di Conte

Nuovo big match all’orizzonte per la Juventus. La ‘Vecchia Signora’ ha rialzato subito la testa in campionato e in Coppa Italia dopo la bruciante sconfitta contro l’Inter in Supercoppa. I successi ai danni di Udinese e Sampdoria hanno risollevato un po’ il morale, ma ora i bianconeri incrociano il Milan a San Siro sulla loro strada. Si prospetta una gara assai tosta: il ‘Diavolo’ vuole riscattare il ko inflitto dallo Spezia per continuare a mantenere la scia scudetto e sicuramente scenderà in campo col coltello tra i denti.

Gli uomini di Allegri rischiano di allontanarsi dal quarto posto attualmente occupato dall’Atalanta, che deve pure recuperare una partita. Vietato sbagliare al fine di non compromettere nuovamente il principale obiettivo stagionale. Un aiuto per il prosieguo del cammino, inoltre, potrebbe arrivare dal calciomercato. Nonostante Arrivabene e il mister livornese abbiano allontanato più di una volta le voci sui trasferimenti, non è affatto da escludere un colpo da parte della dirigenza torinese nell’ultima fase di questa sessione. La società si sta prendendo ancora del tempo per riflettere e guarda con particolare attenzione al centrocampo.

LEGGI ANCHE>>> Niente Dybala, Marotta prepara lo sgarbo alla Juventus: sì con lo scambio

La Juventus tenta lo ‘scippo’ a Mourinho: via libera di Conte

Un profilo che piace alla Juventus è Tanguy Ndombele, giocatore in forza al Tottenham. Il classe ’96 sta vivendo una situazione molto complicata con gli ‘Spurs’. Conte lo ha messo fuori rosa, tant’è che il francese di origini congolesi da diversi giorni si allena da solo e ieri contro il Leicester non era neanche in panchina. Segno di come potrebbe fare le valigie già questo inverno, per tentare maggiore fortuna altrove.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, colpo Dembele: l’annuncio ufficiale del Barcellona

Il tecnico salentino avrebbe aperto al prestito, poiché l’ex Lione è stato pagato sui 60 milioni di euro nell’estate del 2019 e ora sarebbe l’unica soluzione percorribile. La Juventus, dal canto suo, starebbe pensando di avanzare una proposta basata su un prestito di 18 mesi. L’offerta in questione potrebbe spiazzare la Roma di Mourinho, il quale ha avuto modo di allenare Ndombele nella breve parentesi al Tottenham e lo rivorrebbe subito nella Capitale per potenziare un reparto in grande difficoltà. Lo stipendio ammonta a circa 6 milioni di euro netti, ma ci sarebbe il decreto crescita a favorire l’operazione. Ndombele è un nome caldo, la Juve può tentare lo ‘scippo’ a Mourinho.