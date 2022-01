Calciomercato Juventus, colpo Dembele: l’annuncio ufficiale del Barcellona

Il Barcellona ha comunicato ad Ousmane Dembele la sua decisione in vista del futuro: ecco la verità, Juventus interessata

Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio: Ousmane Dembele è stato al centro delle voci di numerose voci di mercato in ottica futura. La Juventus è da sempre molto interessata al talentuoso esterno offensivo francese.

Pochi minuti fa il direttore del club blaugrana Alemany ha svelato tutto quello che succederà nei prossimi giorni: “E’ chiaro che Dembele non vuole continuare con il Barcellona. Non vuole far parte del nostro progetto”. Poi ha aggiunto: “Gli abbiamo detto che deve partire immediatamente. Prevediamo che Ousmane venga venduto prima del 31 gennaio”.

Calciomercato Juventus, rottura totale con Dembele

La rottura era già nell’aria da qualche giorno con le stesse dichiarazioni di Xavi in conferenza stampa. Ora Dembele dovrà trovarsi velocemente una squadra senza aspettare giugno quando è in scadenza il suo contratto. La Juventus aveva anche un principio d’accordo in vista della prossima stagione, ma ora le dinamiche potrebbero cambiare completamente. Lo stesso attaccante del Barcellona è attualmente fuori rosa e non sarà convocato dallo stesso allenatore spagnolo: chiara e decisa la scelta della società catalana che ha voluto così inviare a tutti un messaggio rapido. Il club bianconero dovrà così decidere in poco tempo se acquistarlo già nella sessione invernale: un’occasione d’oro.