La Juventus vorrebbe arrivare a Rafael Leao: idea scambio con Arthur più conguaglio economico

Obiettivo Rafael Leao per la Juventus: una trattativa a dir poco difficile per i bianconeri, vista l’importanza del calciatore portoghese per i rossoneri.

Una pazza idea per il mercato della Juventus. Il club bianconero potrebbe fiondarsi su Rafael Leão, profilo che rispecchia alla perfezione l’identikit del calciatore cercato dalla Juventus. Attaccante giovane e talentuoso, è legato al Milan da altri due anni e mezzo di contratto.

LEGGI ANCHE >> Rivoluzione Juventus, doppio colpo da sogno: 105 milioni

Arrivato al Milan dal Lille nell’estate del 2019, Rafael Leao ha dimostrato più volte di avere talento da vendere. Lo sa bene la Juventus, che potrebbe decidere di fiondarsi sull’attaccante classe ’99. Fino a questo momento, il calciatore originario dell’Angola ha giocato novantasei partite, con un bilancio di ventuno gol e quattordici assist.

Calciomercato Juventus, pazza idea Rafael Leao

Acquistato per 30 milioni di euro dal Milan, oggi Rafael Leao non verrebbe ceduto per meno di 50 milioni dal club rossonero. Ecco perché la Juventus potrebbe tentare l’assalto offrendo al Diavolo il cartellino di Arthur e un conguaglio economico. Una proposta che difficilmente verrebbe accettata dai rossoneri in questo momento, soprattutto a fronte del rendimento dei due calciatori coinvolti nell’eventuale trattativa.