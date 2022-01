Rivoluzione Juventus, doppio colpo da sogno: 105 milioni

La Juventus si candida ad assoluta protagonista nell’attuale sessione di calciomercato: doppio colpo stellare, un big arriva subito

Il big match di San Siro contro il Milan è ormai alle porte ma per la Juventus, la priorità, si chiama calciomercato. Il club bianconero ha intenzione di rinforsi pesantemente, già negli ultimi giorni a disposizione prima della chiusura della sessione di gennaio. Tra le priorità resta l’attacco il reparto da rimpolpare. Con Morata che ha deluso le aspettative e potrebbe salutare la ‘Vecchia Signora’, sono diversi i profili monitati dal ds bianconero Cherubini. In tal senso, secondo quanto riferisce il portale spagnolo ‘Don Balon’, Allegri sarebbe pronto ad accogliere ben due pezzi da novanta rivoluzionando l’attacco della sua Juventus.

Il sito spagnolo sottolinea come, nei piani del club torinese, vi sia uno degli ‘scarti’ di lusso del Manchester United. Con l’approdo di Cristiano Ronaldo e Sancho la scorsa estate, lo spazio per Anthony Martial si è ridotto drasticamente. Solo 367′ i minuti in campo del francese, con 11 apparizioni ed 1 sola rete all’attivo. La Juventus ha pronto un maxi budget, del quale 30 milioni sono destinati proprio per il cartellino del 26enne di Massy, cercato in passato anche dall’Inter. Tutte le parti in causa, Martial, United e Juventus, avrebbero già trovato l’accordo con l’approdo dell’attaccante alla corte di Allegri entro il 31 gennaio.

Juventus, Martial subito: Allegri aspetta un altro big

L’arrivo di Martial, però, non sarebbe l’unico innesto di spessore per l’attacco della ‘Vecchia Signora’. Non a gennaio ma a giugno, infatti, il nome caldo resta sempre quello di Dusan Vlahovic. Il serbo ha rifiutato la corte dell’Arsenal che già nell’attuale sessione di mercato aveva proposto ben 80 milioni alla Fiorentina per il cartellino del suo bomber.

Il club di Commisso ha necessità di vendere il bomber per evitare di perderlo a zero tra un anno e mezzo: la corte della Juventus avrebbe convinto Vlahovic a trasferirsi a Torino nell’estate 2022. Pronti 75 milioni di euro che, cumulati ai 30 per Martial, parlano di un esbordo di ben 105 milioni per la nuova coppia di attacco da regalare ad Allegri.

I bianconeri intendono fare cassa cedendo i cartellini di Ramsey, Bernardeschi, Arthur e Bentancur: il doppio colpo in attacco può diventare presto realtà.