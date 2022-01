Juventus, addio Morata ancora possibile: ci riprova il top club

Il mercato della Juventus è imprevedibile e nelle ultime ore può arrivare la nuova offerta per Morata: scambio con il centrocampista

Non è un momento facilissimo quello che sta vivendo la Juventus, che dopo ben nove anni di vittorie in Serie A ha avuto un calo e ora per la seconda stagione consecutiva sembra essere ormai fuori dalla lotta scudetto. I bianconeri però vogliono rialzarsi: al momento vorrebbero raggiungere il quarto posto in classifica e in più pensano anche alle mosse di calciomercato per rinforzarsi.

Juventus, per Morata rispunta il Barcellona: sul piatto c’è Busquets

Nelle ultime settimane si è parlato tanto del futuro di Alvaro Morata che è seguitissimo dal Barcellona ma fino ad oggi è rimasto in bianconero. Secondo quanto riportato da ‘El Gol Digital’, però, i blaugrana sarebbero pronti a un nuovo assalto perché avrebbero deciso di rinforzare il proprio reparto d’attacco in questa sessione di gennaio.

L’intenzione ora sembra essere quella di proporre un prestito, ma questa soluzione potrebbe essere valutata solo in caso di un nuovo addio in casa Barcellona. Il club catalano infatti vorrebbe liberarsi di un centrocampista per fare spazio al nuovo attaccante e il sacrificato dovrebbe essere Sergio Busquets. La Juventus non sta vivendo un momento felice a centrocampo e per questo un elemento come quello del Barcellona potrebbe anche tornare utile.

In quel caso però bisognerebbe poi trovare una nuova soluzione per l’attacco visto che al momento ci sono gli uomini contati per Massimiliano Allegri.