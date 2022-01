Calciomercato Juve, scippo a Mourinho con lo scambio: 50 milioni

La Juventus di Allegri vorrebbe provare a realizzare uno scippo a Jose Mourinho tramite uno scambio: affare da 50 milioni di euro

Manca sempre meno al big match della 23esima giornata di Serie A tra Milan e Juventus. I bianconeri, tolta la parentesi Supercoppa contro l’Inter, hanno portato a casa diversi successi nelle ultime uscite stagionali. I problemi non sono ancora risolti, ma la squadra continua a mostrare segni di miglioramento. La gara di domani a San Siro, però, sarà molto significativa, trattandosi di un big match.

Il ‘Diavolo’ è la vera rivale dei cugini nerazzurri per lo scudetto, perciò in questo caso una vittoria varrebbe doppio e potrebbe dare una grandissima spinta in ottica quarto posto. Interventi nel calciomercato di gennaio è difficile che avvengano, ma in futuro la società dovrà apportare delle modifiche alla rosa necessariamente. In questo senso, occhio al possibile scippo a Jose Mourinho la prossima estate.

La Juve lo scippa a Mourinho, scambio con Kulusevski: affare da 50 milioni

Non è un segreto che piaccia eccome il profilo di Nicolò Zaniolo. L’avventura dell’attaccante della Roma sotto la guida dello Special One non sta andando per il meglio e i Friedkin potrebbero decidere di sacrificarlo tra 6 mesi per finanziare i nuovi colpi. La dirigenza torinese, dal canto suo, sarebbe disposta a mettere sul piatto il cartellino di Kulusevski – valutato sui 35 milioni di euro – più una parte cash. Il prezzo di Zaniolo si attesta intorno ai 45/50 milioni di euro. Questa la mossa che la ‘Vecchia Signora’ potrebbe utilizzare per convicere i capitolini a privarsi del loro gioiello.