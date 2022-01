Addio già deciso per l’attaccante: scambio con l’Inter

L’attaccante potrebbe riabbracciare Simone Inzaghi. Ipotesi di scambio di prestiti in Serie A

Continua la corsa dell’Inter verso il secondo scudetto consecutivo. Gli uomini di Inzaghi hanno vinto tutti gli incontri del 2022, rimanendo saldamente in testa alla Serie A ed aggiungendo la Supercoppa Italiana alla bacheca dei trofei. Beppe Marotta intanto, è al lavoro per centellinare la rosa negli ultimi giorni di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Dembele: l’annuncio ufficiale del Barcellona

Il ko di Correa e i numerosi impegni ai quali sarà sottoposto l’undici di Simone Inzaghi fino al termine della stagione – l’Inter dovrà affrontare i quarti di Coppa Italia e gli ottavi di Champions League -, potrebbero portare un nuovo attaccante in nerazzurro. Una delle occasioni che i nerazzurri potrebbero cogliere si chiama Felipe Caicedo: il centravanti classe 1988 è in uscita dal Genoa e potrebbe riabbracciare Inzaghi. Durante l’esperienza alla Lazio assieme al tecnico nerazzurro, Caicedo ha realizzato 33 gol in 137 partite.

LEGGI ANCHE >>> Niente convocazione, addio immediato: derby tra Inter e Milan

Calciomercato Inter, Inzaghi suggestionato dallo scambio Caicedo-Salcedo con il Genoa

La suggestione in casa Inter si chiama Felipe Caicedo. L’ecuadoregno è vicino all’addio al Genoa e potrebbe accettare l’eventuale offerta dei nerazzurri. L’operazione può concludersi con uno scambio di prestiti fino a giugno 2022: Salcedo in rossoblu e Caicedo all’Inter. Attualmente Salcedo è in forza allo Spezia ma non sta trovando tantissimo spazio: 9 presenze e nessun gol non rendono memorabile la sua parentesi in bianconero.