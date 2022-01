Niente convocazione, addio immediato: derby tra Inter e Milan

Inter e Milan studiano la possibile occasione dalla Serie A: il big ha perso certezze ed ora potrebbe andare via già a gennaio

Derby in campionato, possibile derby anche sul mercato. Inter e Milan sembrano destinate a duellare anche lontano dal terreno di gioco.

Sul rettangolo verde sono i nerazzurri a guidare la classifica: due punti in più rispetto ai cugini ed una partita da recuperare, quella non disputata con il Bologna e che ieri il giudice sportivo ha deciso che debba essere giocata. I rossoneri però non hanno intenzione di mollare la presa così presto: dopo aver incassato il dominio interista dello scorso campionato, in quello di quest’anno vogliono combattere fino in fondo e per farlo hanno bisogno anche di rinforzi sul mercato. Uno, quasi certo, arriverà per la difesa dove Pioli ha perso per tutta la stagione Kjaer. Per il resto si guarderanno alle occasioni che capiteranno, un po’ come farà l’Inter: nessuna urgenza di chiudere un colpo, neanche in attacco dove Correa mancherà per 3-4 settimane, ma occhi ben aperti nel caso dovesse esserci l’opportunità giusta. Una potrebbe arrivare dalla Serie A e in particolare dall’Atalanta.

Calciomercato Atalanta, Ilicic in bilico: Inter e Milan alla finestra

Tra i bergamaschi è tornato ad essere incerto il futuro di Josip Ilicic. Il 32enne trequartista sloveno non è stato convocato la scorsa settimana per la sfida proprio contro l’Inter e salterà quasi certamente anche la partita con la Lazio. In questa stagione ha fatto intravedere soltanto a sprazzi la sua classe: tre gol e quattro assist nelle sue diciannove partite in campionato con la sensazione di non essere più un punto fermo per Gasperini.

Una situazione complicata che potrebbe portare alla separazione già in questa finestra di mercato. L’ex Palermo ha il contratto in scadenza a giugno 2023, l’Atalanta lo ha aspettato in un momento complicato ma ora le strade potrebbero anche separarsi. In questo scenario si inseriscono i possibili interessamenti di Inter e Milan, entrambe già accostato a Ilicic in passato. Ora, davanti all’occasione di inserirlo in squadra a stagione in corso, potrebbero far partire un nuovo derby sul mercato.