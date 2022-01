Verdetto UFFICIALE su Bologna-Inter: la decisione del Giudice Sportivo

È arrivato il verdetto del Giudice Sportivo su Bologna-Inter, gara della 20esima giornata di Serie A: la decisione è ufficiale

Il Giudice Sportivo si è espresso a proposito della gara tra Bologna e Inter. La sfida del Dall’Ara – prevista inizialmente lo scorso 6 gennaio – era saltata a causa dei numerosi positivi al Covid-19 riscontrati all’interno del gruppo squadra rossoblù. Il club emiliano, per questo motivo, è stato bloccato dall’AUSL locale e non ha potuto svolgere regolarmente l’attività agonistica.

Al contrario dei padroni di casa, i nerazzurri si sono comunque presentati regolarmente allo stadio. Alla fine, però, si è deciso di non infliggere la sconfitta a tavolino alla truppa guidata da Mihajlovic. Il match, dunque, sarà recuperato e spetterà alla Lega Serie A nei prossimi giorni trovare una nuova data.

Bologna-Inter, UFFICIALE: niente ko a tavolino

“Nessun addebito, anche in termini di carenza di una perfetta diligenza, – si legge nel comunicato ufficiale – può essere imputato alla società bolognese, a fronte del provvedimento dell’AUSL (al momento) valido ed efficace. Pertanto in scioglimento della riserva di cui al Comunicato n. 128 dell’8 gennaio 2022 il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastandrea delibera di NON applicare alla Soc. Bologna le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara con l’Inter, rimettendo alla Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara”.