Cambia l’arbitro designato per Milan-Juventus: non sarà Orsato, ecco il motivo

Il big match più atteso del weekend di Serie A è senza dubbio quello di domenica 23 gennaio a San Siro tra Milan e Juventus, una sfida che può dire tanto in ottica Champions ma anche scudetto.

L’arbitro designato per la gara tra rossoneri e bianconeri era Daniele Orsato che, però, è indisponibile e quindi non potrà dirigere la partita. Al suo posto verrà scelto uno tra Di Bello, Valeri e Massa. Dopo il grave errore arbitrale di Serra nell’ultima di campionato tra Milan e Spezia, che ha portato poi alla sconfitta rocambolesca dei rossoneri, aveva già creato un clima piuttosto teso. In vista del big match contro la Juventus questo cambio di arbitro potrebbe alimentare ulteriori polemiche.