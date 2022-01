Calciomercato Juve, offerta folle per il bomber | Addio Serie A

Su un obiettivo di mercato della Juventus è arrivata un’offerta folle che potrebbe significare addio alla pista seguita da settimane

Al di là della pista Dusan Vlahovic, sempre calda ed in continuo aggiornamento, il mercato della Juve continua ad essere oggetto di mille voci riguardanti sempre il reparto offensivo. Da Dembelè al possibile colpo Scamacca, la dirigenza è sempre a caccia di un attaccante da regalare ad Allegri per la seconda parte della stagione.

È stata battuta anche la pista della Premier League, favorita dal possibile inserimento di contropartite tecniche da parte del club bianconero. Ad esempio l’interesse dell’Arsenal per Arthur Melo potrebbe essere sfruttato per arrivare ad un giocatore già seguito dalla Juve in precedenza. O forse, parlando della possbile trattativa per questo attaccante, sarebbe meglio parlare al passato. Già perchè è arrivata un’offerta folle che odora tanto di stroncatura per tutte le ambizioni juventine sul centravanti.

Calciomercato Juventus, assalto saudita per Aubameyang

Secondo quanto riferito dal tabloid inglese Daily Mail, il ricchissimo club saudita dell’Al Hilai avrebbe presentato un’offerta irrinucniabile per Pierre -Emerick Aubameyang, il gabonese oggetto dell mire di Federico Cherubini. La proposta prevederebbe un prestito fino a fine stagione – col pagamento dei quasi 420.000 euro a settimana di ingaggio al giocatore – da tramutare poi in accordo definitivo a fine anno.

L’attaccante africano, da settimane ormai in rotta col tecnico Arteta, era ed è sul piede di partenza in ogni caso. La degradazione da capitano a ‘semplice’ giocatore, nonchè la messa fuori rosa decisa dallo spagnolo prma della Coppa d’Africa, avevano creato una frattura insanabile tra i due. La Juve aveva fiutato l’affare, nonostante il ricco ingaggio dell’ex Dortmund. L’assalto del club saudita ha cancellato però qualsiasi sogno di gloria sull’attaccante.