Calciomercato, sirene inglesi per Scamacca: ‘sgambetto’ a Juve e Inter

Assalto dalla Premier League all’obiettivo di mercato di Juventus e Inter. La richiesta è di 40 milioni di euro

Le prime due partite del 2022 hanno confermato l’egemonia milanese sulla Serie A. Milan e Inter hanno vinto e convinto nelle rispettive uscite, dimostrando di avere una marcia in più per lottare fino alla fine. In attesa del recupero di Bologna-Inter, l’undici di Pioli staziona a una lunghezza di distanza dai nerazzurri, pressando notevolmente la corsa di Simone Inzaghi verso quello che sarebbe il suo primo scudetto da allenatore.

I nerazzurri intanto, vigiliano sul mercato, alla ricerca di profili da integrare in una rosa molto competitiva. In particolare, la carta di identità di Dzeko (35 anni) e Sanchez (33 anni), obbliga Marotta alla ricerca di un giovane attaccante. Il dirigente nerazzurro è rimasto impressionato da Gianluca Scamacca, bomber classe 1999 in forza al Sassuolo. L’ex Genoa ha già regalato 8 gol a mister Dionisi, rendendosi protagonista della nuova cavalcata dei neroverdi verso la parte sinistra della classifica. Il centravanti del Sassuolo piace anche alla Juventus e al Manchester United.

Calciomercato, Rangnick punta Scamacca: Juventus e Inter tremano

L’avvio strepitoso di campionato di Gianluca Scamacca ha attirato l’interesse dei top club europei. In Italia, Juventus e Inter proveranno l’assalto da qui a giugno per andare a ringiovanire il reparto offensivo. La richiesta del club emiliano si aggira attorno ai 40 milioni di euro, una cifra decisamente alta per le due società italiane ma non per i Red Devils di Rangnick.

L’allenatore del Manchester United è rimasto stregato da Scamacca e a differenza di Juventus e Inter non avrebbe problemi ad accontentare le volontà del Sassuolo.