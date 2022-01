Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter di Inzaghi, potrebbe finire in uno scambio da parte dell’Inter con l’Atletico Madrid del Cholo Simeone: le ultime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi si sta preparando alla Supercoppa Italiana contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

I nerazzurri, che hanno chiuso il 2021 con la vittoria sul Torino di Ivan Juric, stanno lavorando alacremente anche in sede di calciomercato per riuscire a rinforzare la rosa a disposizione dell’ex tecnico della Lazio nella prossima stagione. Le questioni sul tavolo sono molte. La prima è legata al futuro di Marcelo Brozovic, mediano e vero cuore pulsante dell’Inter, che sembra sempre più vicino a prolungare il suo contratto con la Beneamata. Discorso differente per Ivan Perisic, esterno anch’egli croato. Il giocatore ex Borussia Dortmund sembra intenzionato a tornare in Germania al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto con l’Inter di Inzaghi.

L’Inter è quindi a caccia del suo sostituto. I nomi sul tavolo sono diversi. Quello apparentemente più caldo risponde al profilo di Kostic, esterno dell’Eintracht Francoforte che piace molto alla dirigenza nerazzurra, ma attenzione ad una nuova possibilità che arriva dall’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Calciomercato Inter, obiettivo dall’Atletico Madrid: i dettagli

L’Inter, per sostituire Perisic, potrebbe puntare sul nome di Renan Lodi, esterno sinistro dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Il giocatore brasiliano, il cui contratto è in scadenza nel 2025, ha una valutazione di circa 20 milioni di euro, ma l’Inter potrebbe mettere sul piatto il profilo di Alexis Sanchez, attaccante cileno in scadenza nel 2023. I nerazzurri, che potrebbero privarsi a zero del giocatore ex Barcellona pagando una clausola, vorrebbero prima provare ad inserirlo in una trattativa con i Colchoneros, potenzialmente interessati ad un giocatore con queste caratteristiche.