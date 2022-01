Mourinho tenta lo sgarbo alla Juventus: colpo lampo a gennaio

Dopo la vittoria sul Cagliari la Roma mette nel mirino l’Empoli. Intanto è duello con la Juventus per l’attaccante

La Roma è al lavoro in vista della trasferta di Empoli. I toscani, allenati da Aurelio Andreazzoli, stanno giocando un ottimo calcio in questo campionato ed attualmente stazionano a metà classifica. Mourinho invece, dovrà bissare il primo trionfo del 2022 ottenuto nel match casalingo contro il Cagliari.

Lo Special One ha accolto due nuovi rinforzi in questa sessione di calciomercato. Si tratta del terzino Maitland-Niles e del centrocampista Sergio Oliveira, subito decisivo nel suo esordio con la maglia giallorossa. In attacco invece, continua a deludere Shomurodov: costato 18 milioni, sta giocando sotto le aspettative (3 gol stagionali), tanto da indurre Josè Mourinho a preferirgli il baby Felix Afena-Gyan, almeno fino a quando Tiago Pinto non riuscirà a trovare un sostituto all’altezza.

Il general manager giallorosso potrebbe sferrare l’assalto ad Azmoun, attaccante iraniano in forza allo Zenit San Pietroburgo. Sul giocatore c’è anche un forte interessamento da parte della Juventus, pronta ad approffittare della scadenza contrattuale di giugno 2022. Azmoun è ancora molto giovane – classe 1995 – ed ha ampiamente dimostrato di essere prolifico sottoporta siglando 62 reti in 104 partite con la maglia dello Zenit.

La Roma potrebbe però superare i bianconeri proponendo un indennizzo al club russo. La richiesta è di 5 milioni, una cifra ritenuta abbordabile per quello che potrebbe diventare il vice o addirittura il partner ideale di Tammy Abraham nel reparto offensivo di Josè Mourinho.