CMNEWS | Fazio-Salernitana, affare in chiusura: le ultime

Dopo un corteggiamento serrato da parte del ds Sabatini, Federico Fazio è pronto a tuffarsi nell’avventura Salernitana: affare quasi fatto

Ci siamo. Walter Sabatini, il neo ds della Salernitana, ha evidentemente fatto leva sulle sue ‘vecchie’ conoscenze – e sul suo carisma – per convincere Federico Fazio a staccarsi dalla Roma – società con la quale avrebbe anche avviato una causa legale – ed unirsi al progetto del presidente Iervolino.

Il giocatore, che pareva aver rifiutato anche l’ennesima proposta pervenuta – dopo le destinazioni già respinte la scorsa estate – è ora aperto al dialogo col suo ex dirigente alla Roma. Fra l’argentino ed il club di Friedkin ora è in corso un’azione legale. Il calciatore aveva chiesto di essere reintegrato in rosa, ma la Roma si è fermamente opposta. Fazio si allena da solo a Trigoria: è inserito nella lista per la Serie A ma non è mai stato convocato da Mourinho. La decisione della Roma, difesa dagli avvocati del club, è quella dell’esclusione per scelta tecnica. Il difensore vuole continuare ad allenarsi coi compagni e con l’allenatore, ma al momento non può farlo: Fazio continua ad avere comunque libero accesso a Trigoria, dagli spogliatoi a un preparatore per l’allenamento.

Fazio-Salernitana: accelerazione decisiva per la chiusura dell’affare

Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercatonews.com, nelle ultime ore ci sarebbe stata l’accelerata decisiva del club campano. Ora il giocatore sarebbe pronto a trasferirsi a Salerno per rimettersi in gioco in una piazza che ha assoluto bisogno di punti per evitare la retrocessione.

Sembra quindi arrivata alla fine la telenovela che, nella scorsa estate, aveva catalizzato l’attenzione sui campi di Trigoria. La Roma sembra riuscita a liberarsi del difensore, risparmiando 6 mesi sul suo ingaggio: Fazio percepisce 2,5 milioni di euro netti annui.

Paolo Siotto