Serata da incubo per il Genoa, sempre penultimo in Serie A ma con due gare in più rispetto alla Salernitana: la Fiorentina sommerge il Grifone con un punteggio tennistico

Il Genoa non c’è più, la Fiorentina sì. Eccome se c’è. All’Artenio Franchi di Firenze l’ultimo match dello scoppiettante 22esimo turno di Serie A si conclude con la goleada della Viola ai danni della malcapitata formazione ligure. Finisce 6-0, col bomber Vlahovic che si permette anche il ‘lusso’ di sbagliare un rigore sul punteggio ancora fermo sullo 0-0.

LEGGI ANCHE>>> Serie A, tonfo Milan con lo Spezia: arbitro nella bufera. Napoli ok a Bologna

Di Odriozola, Biraghi (doppietta), Bonaventura, Vlahovic e Torreira le reti della formazione toscana. Il Genoa, semplicemente non pervenuto, deve ora rialzare la testa il prima possibile se non vuole vedere materializzarsi con largo anticipo l’incubo della Serie B. Per la Viola invece, dopo la prestigiosa affermazione in Coppa Italia ai danni del Napoli, la conferma di un perioso veramente molto proficuo in zona gol. Non solo grazie al bomber serbo.

Serie A, Fiorentina-Genoa 6-0: il tabellino

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi (25′ st Terzic); Torreira (35′ st Pulgar), Bonaventura, Maleh; Saponara (25′ st Ikoné), Vlahovic, Nico Gonzalez (25′ st Callejòn)

A disposizione: Castrovilli, Dragowski, Duncan, Kokorin, Nastasic, Piatek, Sottil, Venuti.

Allenatore: Vincenzo Italiano

GENOA (4-3-1-2): Sirigu; Hefti, Ostigaard, Vanheusden, Calafiori (1′ st Bani); Rovella, Badelj, Sturaro (1′ st Ekuban); Portanova (1′ st Melegoni); Yeboah, Destro (35′ st Buksa)

A disposizione: Andrenacci, Buksa, Caicedo, Cambiaso, Galdames, Marchetti, Masiello, Pandev.

Allenatore: Abdoluay Konko

Arbitro: Fabio Maresca da Napoli

Marcatori: 15′ pt Odriozola (F), 34′ pt Bonaventura (F), 42′ pt Biraghi (F), 6′ st Vlahovic (F), 24′ st Biraghi (F), 32′ st Torreira (F)

Ammonizioni: pt 32′ Calafiori (G); st 29′ Torreira (F)

Recupero: 2′ nel primo tempo; 1′ nel secondo tempo.