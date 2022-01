Calciomercato, il Barcellona all’assalto del bomber | Juventus sorpassata

La Juventus perde di vista la suggestione di mercato: affondo del Barcellona

Il Barcellona è ancora alle prese con la situazione legata a Ousmane Dembele. Il talento francese sembra ormai intenzionato a lasciare i blaugrana a fine stagione, nonostante Xavi abbia espressamente rinnovato la piena fiducia nei suoi confronti.

Dembele è seguito da molti club tra cui la Juventus ma sembra che la prima scelta del calciatore sia il Psg che potrebbe acquistarlo per colmare la partenza di Mbappe in estate. Il Barcellona, intanto, dopo l’arrivo di Ferran Torres, si guarda attorno per cercare un nuovo attaccante, visto anche il problema cardiaco di Aguero che lo ha costretto a lasciare il calcio. La società catalana, come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, sarebbe sulle tracce di Roberto Firmino.

L’attaccante brasiliano dopo avere per anni trascinato il Liverpool a suon di gol e giocate di grande classe, nell’ultimo anno e mezzo si è spento. Appena 12 presenze in Premier in questa stagione e 3 in Champions, con un totale di 6 gol realizzati.

Il Barcellona vuole Firmino: beffa Juventus

Il brasiliano è legato ai Reds fino a giugno 2023 e ha una valutazione di circa 35 milioni di euro. Nelle ultime settimane Firmino ha accarezzato anche i piani della Juventus ma il Barcellona vorrebbe acquistarlo già a gennaio.

Dalla Spagna confermano il forte interesse del Barcellona per Firmino e la volontà di spingere sull’acceleratore prima della chiusura del mercato invernale, anche se il Liverpool, viste le assenze di Mané e Salah per la Coppa D’Africa, difficilmente acconsentirebbero alla partenza del centravanti brasiliano. La Juventus, comunque, rischia di essere beffata e dover rinunciare alla suggestione di mercato, soprattutto qualora partisse Dybala.