Juventus, scelto il post Arthur: nuovo colpo a centrocampo

La Juventus prepara un nuovo colpo per rinforzare il centrocampo: scelto il sostituto di Arthur, sempre più vicino all’Arsenal

È stata una prima metà di stagione complicata per la Juventus, che per il secondo anno consecutivo si trova ormai fuori dalla lotta scudetto e dovrà vedere probabilmente un’altra squadra trionfare. I bianconeri intanto lavorano sul calciomercato e hanno intenzione di effettuare diverse mosse per rinforzare la rosa.

Calciomercato Juventus, per rimpiazzare Arthur c’è il tentativo per de Jong

La Juventus ha come punto debole il centrocampo e per questo si lavora per effettuare delle mosse proprio in quel reparto. Potrebbe esserci presto l’addio di Arthur, che è arrivato dal Barcellona più di un anno fa ma fino a questo momento ha deluso le attese e quindi è già in uscita.

Il suo futuro potrebbe essere all’Arsenal, club che vorrebbe provare ad acquistarlo in prestito fino a giugno attraverso la formula del prestito. Per rimpiazzarlo, secondo ’90min.com’, la Juventus avrebbe già individuato un elemento: nel mirino infatti ci sarebbe Frenkie de Jong del Barcellona, che è in uscita dai ‘Blaugrana’.

Resta da capire però il modo in cui potrebbero essere portate a termine le due operazioni. Sia per Arthur che per De Jong, infatti, Juventus e Barcellona non vorrebbero prestiti di breve durata e per questo si proverà a trattare per avere un trasferimento a lungo termine.