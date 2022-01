Calciomercato Juve, assalto a de Ligt dalla Premier | Offerta con scambio

La Juve si prepara all’assalto di mercato di un club di Premier per Matthijs de Ligt: messi sul piatto soldi più un giocatore

Il filo diretto tra la Juve e la Premier League continua. Tra affari di mercato che si spera di chiudere il prima possibile – leggi il passaggio di Arthur all’Arsenal – e trattative complicate – Aubameyang pare desinato all’Al Hilai – la dirigenza bianconera deve anche guardarsi dall’assalto ai suoi gioielli. In questo senso, non è un mistero il pressing forsennato su Matthijs de Ligt da parte di una big del campionato inglese.

A dire il vero sul 22enne olandese è forte anche l’interesse del Barcellona, che tuttavia deve cedere prima di impegnarsi in un’operazione-monstre. Il canale preferenziale di Mino Raiola – l’agente dell’ex Ajax – col club catalano potrebbe non essere sufficiente per ipotizzare un trasferimento alla corte di Xavi. La potenza ecomomica dei club inglesi potrebbe dettar legge anche in questa situazione, per la quale però è previsto anche l’inserimento di gustose contropartite tecniche.

Mercato Juve, assalto Chelsea per de Ligt: l’offerta

Come riferito dal tabloid inglese ‘The Sun’, il Chelsea è disposto a qualunque cosa pur di arrivare al centrale olandese. Valutato 65 milioni di euro come prezzo di mercato, i Blues sono intenzionati a mettere sul piatto uno tra Chrisrian Pulisic e Kai Havertz per convincere i bianconeri a privarsi di de Ligt. Nel caso dell’americano, sarà necessario anche un conguaglio economico; nel caso del tedesco, in teoria, si potrebbe ipotizzare uno scambio alla pari. Considerando che Abramovic sborsò ben 80 milioni per strappare il trequartista al Bayer Leverkusen nel 2020.

Ovviamente l’operazione non sarebbe delle più semplici, ma il Chelsea non ha fretta. Con la stagione ormai priva di obiettivi in campionato – ma con la Champions ancora tutta da giocare – i londinesi preparano il grande colpo per l’anno prossimo. Quando la speranza sarà quella di riportare il titolo nazionale a Stamford Bridge.