Scambio più cash: il Milan prova a battere Inter e Juventus

Milan a caccia di rinforzi negli ultimi dieci giorni di calciomercato invernale: il possibile affare per anticipare Inter e Juventus

Ultimo weekend di Serie A prima della sosta per le Nazionali. A chiudere il mini-ciclo di gennaio sarà lo scontro diretto di San Siro tra Milan e Juventus.

I bianconeri sono in ripresa e reduci da tre successi consecutivi tra campionato e Coppa Italia, mentre la squadra di Pioli dal pesante ko casalingo contro lo Spezia. Dybala e compagni avranno la possibilità di portarsi a -4 dal Milan attualmente secondo. Le due società sono inoltre impegnate sul fronte calciomercato: la dirigenza bianconera sulle uscite, di Ramsey in primis, e la questione rinnovi, mentre Maldini e Massara sono ancora alla ricerca di un difensore centrale che vada a sostituire l’infortunato Kjaer. Un obiettivo in comune tra i due club, seguito anche dall’Inter, è Bremer del Torino: ecco la possibile proposta del Milan per battere la concorrenza delle rivali già in questo calciomercato invernale.

Calciomercato Milan, tentativo immediato per arrivare a Bremer

Bremer è in scadenza di contratto nel 2023 e non sembra intenzionato a prolungare con il Torino. Forte delle ottime prestazioni del brasiliano, però, Cairo valuta il centrale almeno 25 milioni di euro. Il Milan potrebbe così fare subito un tentativo mettendo sul piatto una contropartita tecnica: il cartellino di Gabbia, valutato tra i 5 e i 10 milioni di euro, più un importante conguaglio di almeno 15-20 milioni. Un’offensiva immediata per battere Juventus ed Inter. Si profilano settimane piuttosto calde anche sul fronte Bremer.